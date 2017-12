Neuer BVM-Fachbeirat hat sich konstituiert

Der Fachbeirat hat innerhalb des BVM eine zentrale Funktion.

Der Fachbeirat repräsentiert die Mitglieder, berät die Organe des Verbandes, spricht Empfehlungen aus und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung des Verbandes bei.

Bis Mitte Oktober hatten BVM-Mitglieder die Möglichkeit, die 15 Delegierten des Fachbeirats für die nächsten vier Jahre zu wählen. 27 Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt.



Die folgenden BVM-Mitglieder wurden in den 11. BVM-Fachbeirat gewählt:





Andreas Bruckert, MAFO-Institut®

Dr. Kai Bruns, Lilly Deutschland GmbH

Thomas Ebenfeld, concept m research & consulting GmbH

Thomas Helmreich, GfK SE

Ute Jaeger-Wolfe, Survey Sampling Germany GmbH

Kerstin Klär, [Q] Agentur für Forschung GmbH

Gabriele Lehmann, Adient Ltd. & Co.KG

Frank Lüttschwager, EARSandEYES GmbH

Dr. Jörg Maas, Joseph-DuMont-Berufskolleg

Sandra Meiers, Telekom Deutschland GmbH

Michael Schießl, eye square GmbH

Prof. Dr. Henning Schröder, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof

Andrea Schweizer, Kanzlei Prof. Schweizer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Peter Wiegelmann, Interrogare GmbH

Thorsten Wintrich, Vaillant Group



Am 17. und 18. November traf sich der Fachbeirat in der BVM-Geschäftsstelle in Berlin zu der konstituierenden Fachbeiratssitzung, auf der Frank Lüttschwager zum Vorsitzenden und Peter Wiegelmann zum stellvertretenden Vorsitzenden des Fachbeirats gewählt wurden.