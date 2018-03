EU-Datenschutz-Grundverordnung

Überblick über Regelungen und Neuerungen, Leitfaden für BVM-Mitglieder

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) gilt ab dem 25. Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.



Gleichzeitig tritt das neue BDSG (geändert durch das Anpassungs- und Umsetzungsgesetz zum Bundesdatenschutzgesetz) in Kraft, das das zurzeit noch gültige Bundesdatenschutzgesetz ersetzt. Mit dem BDSG-neu werden datenschutz-rechtliche Regelungen an die EU-DSGVO angepasst und in ihr enthaltene so genannte Öffnungs- oder Spezifizierungsklauseln (z.B. Regelungen zum Datenschutz-beauftragten und zum Beschäftigtendatenschutz) genutzt.



Zum Teil erweitert die EU-DSGVO bereits bestehende Pflichten und erhöht die rechtlichen, betrieblichen und technisch-organisatorischen Anforderungen an den Datenschutz. Betroffen von den Änderungen sind alle Klein-, Mittel und Großunternehmen, Institutionen, Behörden und Vereine.



Für die rechtskonforme Umsetzung der EU-DSGVO ist es erforderlich, Datenverarbeitungsprozesse auf den Prüfstand zu stellen und zu analysieren, welche Änderungen erforderlich sind. Bei einer mangelhaften Umsetzung drohen hohe Bußgelder.



Den BVM-Mitgliedern steht im Mitgliederbereich ein Dokument zur Verfügung, das als Leitfaden und Hilfestellung bei der Umsetzung der EU-DSGVO dienen soll.

Nach Login in "Mein BVM" gelangen Sie im Mitgliederbereich zu den Leitfäden zum Thema Datenschutz.

Falls die Zugangsdaten nicht mehr vorliegen, wenden Sie sich gern an die Geschäftsstelle.



Bei Fragen zum Datenschutz haben Sie außerdem die Möglichkeit, sich direkt an die ExpertenService-Line – ebenfalls über „Mein BVM“ – zu wenden. Zu verschiedenen Datenschutzthemen beachten Sie bitte auch unsere Seminarangebote.