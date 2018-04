Preis der Deutschen Marktforschung – Shortlist Innovationspreis 2018

Drei Finalisten für den Innovationspreis sind nominiert

Anlässlich des 53. Kongresses der Deutschen Marktforschung, am 11. und 12. Juni 2018 in Hamburg wird am ersten Kongresstag zum vierzehnten Mal der Preis der Deutschen Marktforschung in der Kategorie Innovationspreis verliehen. Mit dem Innovationspreis zeichnet der BVM besonders innovative und wegweisende Forschungsinstrumente sowie Studien aus.



Für den diesjährigen Wettbewerb sind 12 Bewerbungen aus Marktforschungsinstituten, betrieblicher Marktforschung, Medienforschung, universitärer Forschung und von Marketingexperten aus ganz Deutschland eingegangen. Es tagte eine fünfköpfige Jury, um die Shortlist der Anwärter für den Innovationspreis zu küren.

Nominiert für den Innovationspreis 2018 sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Online-Reichweiten jeden Tag neu: Mit Big Data und der AGOF daily digital facts zur neuen Reichweitenwährung

AGOF - Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V.



Programmatic Research

[m]Science – a GroupM company* undInterrogare GmbH

*vormals MediaCom



"Hey Alexa, Siri und Co.“ - Können Online-Umfragen von Audio-Nennungen profitieren?

Research Now SSI GmbH und FactWorks GmbH

Alle Nominierten werden ihren Wettbewerbsbeitrag im Rahmen des Fachprogramms auf dem Kongress vorstellen. Der Gewinner des Innovationspreises wird im Anschluss an die Vorträge bekanntgegeben und geehrt.

Weitere Informationen zu den Nominierten für den Innovationspreis

Die Jury

Univ.-Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein, Institut für Konsum- und Verhaltensforschung, Universität des Saarlandes, Leitung der Jury

Werner Braun, Sanofi-Aventis Deutschland

Sandra Meiers, Deutsche Telekom

Sabine Menzel, L'ORÉAL Deutschland

Jürgen Sandhöfer, SevenOne Media